Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Görüntülü) Pütürge'de otomobil toprak yığınına çarptı: 3 yaralı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Kaza,...

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde meydana geldi. Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile yanında bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen  ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325