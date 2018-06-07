(Görüntülü) Pozantı'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Adana-Pozantı- Niğde otoyolunda meydana geldi. 01 DGJ 46 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Yılmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Adana'daki Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yılmaz tedaviye alınırken, yaşamını yitiren Mesut Başoğlu'nun cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.