Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) Pompalı tüfekle yeğenini öldürüp, ağabeyini yaralayan şüpheli adliyede

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ağabeyi İsmail Çamlıyol'u (64) yaralayıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u (35) öldürdükten sonra polise teslim olan Mustafa Çamlıyol (58), adliyeye sevk edildi. Turgutlu'da mobilya mağazası...

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ağabeyi İsmail Çamlıyol'u (64) yaralayıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u (35) öldürdükten sonra polise teslim olan Mustafa Çamlıyol (58), adliyeye sevk edildi. Turgutlu'da mobilya mağazası işleten Mustafa Çamlıyol, dün saat 18.30 sıralarında ağabeyi İsmail Çamlıyol'un Turan Mahallesi, Kurtultay Sokak'taki ekmek fırınına gitti. Burada Mustafa Çamlıyol ile ağabeyi İsmail ve yeğeni Yılmaz Çamlıyol arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çamlıyol, yanında getirdiği pompalı tüfeği ağabeyi ve yeğenine doğrultup, peş peşe ateşledi. Başına isabet eden saçmalarla vurulan Yılmaz Çamlıyol olay yerinde yaşamanı yitirirken, babası İsmail Çamlıyol ise karnından yaralandı. İsmail Çamlıyol, çağırılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Mustafa Çamlıyol ise yaklaşık 1 saat sonra Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Mustafa Çamlıyol, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çamlıyol'a polis yeleği giydirildiği görüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort