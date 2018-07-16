(Görüntülü) Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldü

KARAMAN'da 14 yaşındaki Zekiye Taklut, evlerinde bulunan babasına ait pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu. Ağır yaralanan Taklut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay saat 09.30 sıralarında, Larende Mahallesi 639 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre Zekiye Taklut evlerinde bulunan babasına ait av tüfeğini incelerken silah bir anda ateş aldı. Gögüs kısmından yaralanan Zekiye Taklut, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi ile odaya gelen yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Zekiye'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından Zekiye Taklut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.