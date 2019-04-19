(Görüntülü) Polisten kaçmaya çalıştı, başka bir suçtan arandığı öğrenildi

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler GAP Camii Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği M.K’yı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan M.K. yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. M.K.’nın yapılan kimlik sorgusunda mala zarar verme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler GAP Camii Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği M.K’yı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan M.K. yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. M.K.’nın yapılan kimlik sorgusunda mala zarar verme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.