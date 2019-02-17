(Görüntülü) Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin G., polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, abluka altına aldığı mahalleyi didik didik arayarak, kaçan şüpheliyi bir evin ahırında yakaladı. Son günlerde araçlarda meydana gelen akü hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aküleri 16 suçtan kaydı bulunan ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler, yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliyi dün akşam saatlerinde 46 NE 605 plakalı hafif ticari araçta tespit etti. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, son olarak Hacı Mustafa Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve mahalle kuşatıldı. Ekipler, Hüseyin G.'yi yakalamak için mahalledeki onlarca evin bahçesine girip kümesini, ahırını, deposunu didik didik aradı. Arama sırasında mahalle sakinlerinden birinin 'Keçilerim kaçtı, onları yakalamak için koşuyorum' diyen birini gördüğünü söylemesi üzerine ekipler o bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren kovalama ve arama çalışmaları sonunda Hüseyin G., bir evin ahırında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden aküleri çalarken kutup başlarını sökmekte kullandığı anahtar ele geçirildi. Şüphelinin kaçtığı araç ise çekici ile otoparka çekildi. 6 BİN 339 LİRA CEZA KESİLDİ Emniyete götürülen Hüseyin G.'nin ehliyetinin olmadığı, kaçtığı aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis; ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan Hüseyin G.'ye ayrıca 6 bin 339 lira da para cezası kesti.