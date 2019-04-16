(Görüntülü) Polisleri görünce kaçan alkollü sürücü, ters şeride girip kaza yaptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, denetim yapan polis ekiplerini görünce ters şeritten otomobille kaçmaya çalışan Serdar Ş., başka otomobile çarptı. Kaza sonrası yakalanan Serdar Ş.'nin, 1.46 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el koyulduğu belirlendi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece denetim yaptı. 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'ndaki kontrolde, otomobil sürücüsü Serdar Ş., polisleri görünce geri geri gidip, ters şeritten kaçmaya çalıştı. Bu sırada başka otomobile yandan çarpıp, ön tamponunun kopmasına rağmen kaçmayı sürdüren Serdar Ş.'nin peşine, polis ekipleri düştü. Polislerden bazıları, otomobilin önünü kesebilmek için koştu. Karabük Üniversitesi kampüsü girişinde durdurulup, araçtan indirilen Serdar Ş., polislere kaçmadığını, duvara çarptığı için kaza yaptığını söyledi. Serdar Ş.'nin, yapılan testte, 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanmaktan yakalanan Serdar Ş.'ye, 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', 'ters şeritte gitmek', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ile 'sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak'tan toplam 5 bin 851 lira ceza kesildi. Ehliyetin, emniyette kalma süresi 24 aya çıkarılırken, alkol şişelerinin bulunduğu otomobil ise trafikten men edildi. Serdar Ş. ve yanındaki 2'si kadın 3 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Serdar Ş.'nin çarparak, hasara neden olduğu otomobilin sürücüsü Mehmet Can Uludağ, ''Birden çıktı, birden gördüm. Fark etmedim. Yapacak bir şey yoktu'' dedi.