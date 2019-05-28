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(Görüntülü) Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörle eroin aldığı belirlenen Rıza H. (32), hastaneye kaldırıldı. Olay, saat...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörle eroin aldığı belirlenen Rıza H. (32), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde sırtüstü yattığını fark etti. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler yatan kişinin yanında enjektör olduğunu ve kolunda da iğne izleri bulunduğunu gördü. İnceleme yapan polis, kişinin Rıza H. olduğunu ve eroin kullandığını bu nedenle de baygın olduğunu belirledi. Rıza H.'nin nabzının çok düşük olmasının üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıza H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıza H.'nin, tam zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtildi. 

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