(Görüntülü) Polis tarafından aranan 30 kişi 'şok uygulama'da yakalandı

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece yapılan şok uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.



Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece kentin çeşitli noktalarında şok uygulamalar yapıldı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da denetlediği uygulamalarda 6 bin 465 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, dedektör köpeklerin yardımıyla 2 bin 713 araç kontrol edildi, toplam 12 araca 6 bin 805 TL para cezası kesildi. İzinsiz- Belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 3 araç sürücüsüne de toplam 18 bin 394 TL para cezası kesildi. Çocuklara kavşaklarda dilencilik yaptırdığı belirlenen 4 kişiye de polis tarafından işlem yapıldı.



Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4.8 gram metamfetamin, 0.87 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 968 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

