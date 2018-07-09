(Görüntülü) Polis, park kavgasında silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, () - SAMSUN'da park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından darp edildiği önü sürülen polis memuru Adem Y. tabancasıyla ateş açtı. Polisin islahından çıkan kurşunların hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile iş yeri sahibi Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye rastgele ateş etti. Olayda Rasim Sabah ve Fatih Ç., ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren polis memuru ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı.



Polis memuru, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.