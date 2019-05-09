Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin boynuna, iddiaya göre, silah atışı eğitimi sırasında topraktan seken mermi isabet etti. Ağır yaralanan S.S., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan S.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Polis okulu öğrencisi, eğitimde seken kurşunla yaralandı
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin...
09 Mayıs 2019 Perşembe 15:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.