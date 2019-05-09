Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

(Görüntülü) Polis okulu öğrencisi, eğitimde seken kurşunla yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin...

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin boynuna, iddiaya göre, silah atışı eğitimi sırasında topraktan seken mermi isabet etti. Ağır yaralanan S.S., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan S.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328