(Görüntülü) Polis memuru, uygulama noktasında 6 yavru köpeğe bakıyor

ADIYAMAN’da polis memuru Mehmet Yılmaz (44), görevli olduğu uygulama noktasında 1 yıl önce anneleri ölen 6 köpek yavrusu buldu. Köpeklerin bakımını üstlenen Yılmaz'a en büyük desteği öğretmen eşi Kadriye Yılmaz veriyor.



Kentte 3 yıldır görev yapan 25 yıllık polis memuru Mehmet Yılmaz görevli olduğu Adıyaman- Çelikhan karayolundaki uygulama noktasında 1 yıl önce anneleri ölen 6 köpek yavrusu buldu. Yavru köpeklere sahip çıkan Yılmaz, uygulama noktası yanına yaptığı barakada köpeklerin bakımını üstlendi. Öğretmen olan eşi Kadriye Yılmaz da eşine destek vererek yavru köpeklere bakmaya başladı.



Eşiyle beraber her gün yavru köpeklerin yemeklerini vererek veteriner kontrollerini yaptıran Mehmet Yılmaz, hem meslektaşları hem de vatandaşların takdirini topladı. 3 çocukları olan çift, çocuklarını da zaman zaman köpeklerin yanına getirerek hayvan sevgisi edinmelerini sağlıyor.



'BEN GİDİNCE POLİS ARKADAŞLAR BAKIYOR'



Yavru köpeklere elinden geldiğince iyi bakmaya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Yılmaz şunları söyledi:



"Allah’ın yaratığı sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyoruz, seviyoruz, ilgi gösteriyoruz, karınlarını doyuruyoruz, sularını veriyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ellimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seviyoruz eşim de bana bu konuda çok yardımcı oluyor. 1 yıldır polis noktamız burada faaliyet veriyor buraya geldiğimizde 6 tane yavrumuz vardı. Anneleri öldüğü için yavrulara bakmaya karar verdim. Ben de eşime söyledim. Eşim çorba yapıyor, yemek yapıyordu, getiriyordum. Bazen kasaplardan malzeme alıp, getiriyordum. Zamanlar biz onlara, onlar bize alıştı. Dışarda soğukta kalmamaları için kendi imkanlarımla bir yer yaptım."



'AİLEMİZDEN OLDULAR'



Kadriye Yılmaz da eşinin sokakta bulduğu yavruları anlatması üzerine hemen harekete geçerek onlara yemek yapmaya başladığını anlatarak, "Eşim yavrulardan bahsetmişti biz de bazen hayvanlara bakıyorduk eskiden. Eşim bana bu yavruların annelerinin olmadığını söylediğinde çok üzüldüm. Ben hemen yemek yaptım, hazır mamalar aldık. İmkanlarımızla hayvanlara bakmaya başladık. Ailemizden biri gibi oldular. Çok mutlu oluyoruz onlarla zaman geçirdiğimiz için" dedi.