Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

(Görüntülü) Polis memuru intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis memuru 32 yaşındaki Hüsnü Y., girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru...

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis memuru 32 yaşındaki Hüsnü Y., girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hüsnü Y., bugün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsu Bulvarı üzerinde bulunan evlerinin yatak odasında, başına dayadığı beylik tabancasını ateşledi. Eşi Gözde Y., silah sesiyle girdiği odada Hüsnü Y.'yi kanlar içinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüsnü Y. 'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüsnü Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis memuru Hüsnü Y.'nin ölümüyle, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325