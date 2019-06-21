(Görüntülü) Polis, köpek hırsızlarını kovaladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, motosikletli polis ekipleri, pitbull cinsi köpek çaldığı iddia edilen 2 şüpheliyi kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler, çalındığı söylenen 2 köpekten 1'ini bırakıp kaçarken, yaşananlar kameraya yansıdı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi Karaçayır Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada pitbull cinsi köpek gezdiren iki gençten şüphelendi. Polis ekipleri gençlerin yanına gidince, gençler ellerindeki köpeklerle birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri de motosikletle, kaçan gençlerin peşine düştü. Kovalamaca Karaçayır Parkı’na kadar sürdü. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın sonunda şüpheli şahıslardan biri köpeği bir işyerinin önüne bırakıp kaçtı. İşyerinde çalışan bir genç de köpeği kaçmaması için tuttu. Şüpheliler diğer köpekle gözden kayboldu. Bırakılan köpek bir kamyonete bağlanarak durum Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekipler, yasaklı ırktan olduğu öğrenilen köpeği barınağa götürdü. Çalındığı iddia edilen köpeklerin sahibinin ve çalan kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

