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(Görüntülü) Polis, hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kayıtlarından yakaladı

ÇORUM’da girdiği iş yerinin kasasından 14 bin TL çalıp kaçan Veli İytemur'u (22) polis, 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyip kimliğini tespit ederek yakaladı. İytemur'un çaldığı parayla satın aldığı otomobil, sahibine...

ÇORUM’da girdiği iş yerinin kasasından 14 bin TL çalıp kaçan Veli İytemur'u (22) polis, 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyip kimliğini tespit ederek yakaladı. İytemur'un çaldığı parayla satın aldığı otomobil, sahibine iade edildi. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Harun Fındıkçı, iş yerini kapatıp, evine gitti. Sabah geldiğinde ise dükkan kapısının camında kırık olduğunu fark etti. Buradan içeri giren Fındıkçı, anahtarını bulamadığı çelik kasayı çilingire açtırdı. Kasadaki 14 bin TL'nin çalındığını gören Harun Fındıkçı, durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüpheliyi belirlemek için harekete geçti. Hırsızlık olayının yaşandığı iş yerinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, çevredeki iş yerlerine ait 80 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonunda görüntülerden şüphelinin Veli İytemur olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan İytemur, parayla otomobil satın aldığını söyledi. Bunun üzerine polis, otomobili, satan kişiye iade edip, aldığı parayı Harun Fındıkçı'ya teslim etti. Daha önceden poliste 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Vel İytemur tutuklandı. Veli İytemur'un iş yerine girdiği anlar ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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