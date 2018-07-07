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(Görüntülü) Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişilik çeteyi çökerten polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için doktor, temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı kılığına girdikleri ortaya...

ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişilik çeteyi çökerten polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için doktor, temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı kılığına girdikleri ortaya çıktı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese şafakla birlikte baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, otel, motel ve kamping kabinlerinde fuhuş yaptırdıkları kadınlardan kaçmak isteyeni de ölümle tehdit ettikleri belirlendi. Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Polis, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhşa zorlandığını tespit etti. 

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ'

Operasyonun ardından polis, şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete üyelerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

SAĞLIK TARAMASINA GELEN DOKTOR OLDULAR

Polisin, çeteyi yakalamak için kılıktan kılığa girdiği ifade edildi. Tesislere, tatilci çift rolünde giden, belediyenin temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı ve nüfus görevlisi kılığına giren polisin, kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyelerini adım adım takip ettiği belirtildi. Sivil polislerin ayrıca beyaz önlük giyip gezici doktor olduğu ve bu şekilde kamping alanlarına gelip araştırma ve inceleme yaptığı da ortaya çıktı.

 

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