(Görüntülü) Polis çiftin evinden 16 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da takibe aldıkları apartmanın önünde bir süre ağaçtan kopardıkları incirleri yiyen iki hırsız, daha sonra binada oturan polis çiftin evine girip, içinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı battaniyeye koyup çaldı. Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.Ö. sabah saatlerinde evden ayrılırken, polis eşi D.Ö. ve iki çocuğu evde kaldı. Bu sırada binanın arka bahçesine 20-25 yaşlarında iki erkek girdi. Bina önünde bulunan ağaçtaki incirden yiyen 2 kişi, daha sonra yukarı çıkarak ortak katın demir korkuluğunu kırıp polis memurunun dairesine girdi. D.Ö. ve iki çocuğu evde olduğu sırada şüphelilerden biri yatak odasındaki çelik kasayı battaniyeye sarıp bina girişine indirdi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ile birlikte iki hırsız battaniyeye sarılı kasayı duvardan atarak kaçtı. Bir süre sonra kasanın yerinde olmadığını fark eden D.Ö., durumu eşi S.Ö.'ye bildirdi. S.Ö.'nün ihbarıyla eve çok sayıda polis ekibi geldi. Binadaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, geniş çaplı inceleme başlattı. Kasada 16 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğu belirtildi. 2 şüphelinin binaya gelmesi, zillere basması ve içeri girme anı, battaniyeye sarılı kasanın binadan iki hırsız tarafından götürülme anı da görüntülere yansıdı.