(Görüntülü) Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (5)

ORGENERAL DÜNDAR VE CHP'Lİ VEKİL TAŞÇIER, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.



Çıkışta açıklamada bulunan CHP'li Taşçıer, kazada yaralanan bazı askerlerin Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Burada hem başhekimimizle hem de acil doktorumuzla görüştüm. 4 askerimiz daha ileri teknoloji gerektiği için buraya sevk edilmiş. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum ve askerlerimize bir an önce Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.