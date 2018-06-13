(Görüntülü) Plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şule Çet'in ölmeden önceki son görüntüleri
13 Haziran 2018 Çarşamba 10:21
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