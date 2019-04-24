(Görüntülü) PKK operasyonuna Adana'da 5 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - PKK terör örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyon kapsamında Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli birçok ilde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki üyelerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Adana'da 8 eve özel harekat polislerinin desteği ile giren ekipler, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - PKK terör örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyon kapsamında Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.