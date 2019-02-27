(Görüntülü) PKK'lıların, saldırılarda kullanmayı planladığı toprağa gömülü 12 tüp ele geçti
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile yapmayı planladığı saldırılarda kullanmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından...
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile yapmayı planladığı saldırılarda kullanmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler' adı verilen operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 12 tüp bulundu. Teröristlerin tüpleri el yapımı patlayıcı ile yapılacak saldırılarda kullanmayı planladığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
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