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(Görüntülü) Piliç kesimhanesinde 12 işçi kimyasal maddeden etkilendi

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde kimyasal maddeden etkilenen 12 işçi hastanede tedaviye alındı. Olay saat 11.30 sıralarında, Yeniçağa ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bulunan bir piliç firmasına ait kesimhanede meydana...

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde kimyasal maddeden etkilenen 12 işçi hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 11.30 sıralarında, Yeniçağa ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bulunan bir piliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce kesimhanede kimyasal ilaçlama yapıldı. Bugün ise kesimhanede bulunan havalandırmanın arıza yapması nedeniyle 12 işçi kimyasal maddeden etkilendi. Durum 112 Acil, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Özel korunaklı kıyafetlerle kesimhaneye giren ekipler, kimyasal maddeden etkilenen işçileri dışarı çıkardı. Olaydan etkilenen 12 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. İşçilerin zehirlenmesine neden olan kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı. 

KAYMAKAM OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, olayın ardından kesimhaneye geldi. Bayraklı incelemelerinin ardından, "Bir tavuk işletmesinde birkaç gün önce yapılan ilaçlama çalışması neticesinde bugün bir zehirden etkilenme söz konusu oldu. Bununla ilgili AFAD, UMKE ekiplerimiz olaya anında müdahil oldu. 12 vatandaşımız doğrudan gerekli hastanelere iletildi. Şu anda hepsinin sağlık durumu iyi. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Gerekli çalışmalar devam edecektir. Bütün kontroller yapılacaktır" dedi.

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