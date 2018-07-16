(Görüntülü) Piknikte kayboldu; havadan, karadan aranıyor

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dün ailesi ile birlikte gittiği piknikte kaybolan 3 çocuk babası Rıza Akpınar (70), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından eğitimli köpek ve drone da kullanılarak aranıyor.



Çerkezköy'de yaşayan ve yüzde 70 görme kaybı olduğu belirtilen Rıza Akpınar, dün Amasya Saralar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanı'nda düzenlediği pikniğe katıldı. Akşam saatlerinde tuvalet ihtiyacını gidereceğini belirterek ailesinin yanından ayrılan Akpınar, kayıplara karıştı. Yakınları her yerde aradığı Rıza Akpınar'ı bulmayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.



Jandarma ekipleri, piknik alanı ve çevresinde eğitimli köpekle aradığı Akpınar'a ait bir ize rastlamadı. Bölgeye Edirne'den AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin, Rıza Akpınar'ı bulmak için insansız hava aracı drone ve eğitimli köpeklerle arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

