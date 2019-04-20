Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Pikniğe giderken kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu, iki sınıf arkadaşının yaralandığı kazada hayatını kaybeden Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Atçı'nın...

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Pikniğe giderken kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu, iki sınıf arkadaşının yaralandığı kazada hayatını kaybeden Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Atçı'nın (16) Malkara Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi. Osman- Arife Atçı çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Mustafa'ya helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Oğlunun tabutuna sarılan ve gözyaşlarına boğulan anne Arife Atçı, "Bu tabutun içinde kim var. Kalksın benim oğlum buradan. Kalk Mustafam benim kalk. Açın tabutunu görelim oğlumu. Böylemi görecektim evladımı. Daha yeni sakalı çıkmıştı, nur yüzlü oğlumun. Evladım yaktın bizi" diye feryat etti.

Mustafa Atçı'nın Kiremitlik Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Anadolu İmam Hatip Okulu yöneticileri, öğretmenleri ile Atçı'nın sınıf ile okul arkadaşları, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Atçı, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328