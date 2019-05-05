Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () PENDİK'te altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Alevlerin yükseldiği olayda 1 kişi yaralandı. Pendik'te ekiplerin altyapı çalışmaları sırasında sokakta bulunan doğalgaz borusu delindi. Delikten sızan gazdan yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü) Pendik'te doğalgaz borusu delindi, alevler metrelerce yükseldi: 1 yaralı (1)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () PENDİK'te altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Alevlerin yükseldiği olayda 1 kişi yaralandı. Pendik'te ekiplerin altyapı çalışmaları sırasında sokakta bulunan doğalgaz...
05 Mayıs 2019 Pazar 15:32
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