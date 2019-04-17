(Görüntülü) Pencereye çıkan kadını görenler, cep telefonuna sarıldı

ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna etmesi sonucu intihar girişimden vazgeçti.



Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında pencereden sarkan kadını görenler, durumu polise bildirdi. Otele gelen polis, kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polislerin ikna çabası sürerken, kadının atlaması muhtemel noktaya, itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak önlem alındı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeden geçen bazı kişilerin cep telefonuna sarılıp, olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı görüldü. Polisin uzaklaştırmakta güçlük çektiği yaklaşık 200 kişilik meraklı kabalıktan bazı kişiler, bir yandan da "Bacım atlama diyerek" genç kadını ikna etmeye çalıştı. Polisin bir saati aşkın süren ikna çabası sonucu ismi açıklanmayan kadın, eyleminden vazgeçti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının, eşiyle yaşadığı sorunlar neden intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.