Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

(Görüntülü) Pencereye çıkan kadını görenler, cep telefonuna sarıldı

ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna etmesi sonucu...

ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna etmesi sonucu intihar girişimden vazgeçti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında pencereden sarkan kadını görenler, durumu polise bildirdi. Otele gelen polis, kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polislerin ikna çabası sürerken, kadının atlaması muhtemel noktaya, itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak önlem alındı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeden geçen bazı kişilerin cep telefonuna sarılıp, olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı görüldü. Polisin uzaklaştırmakta güçlük çektiği yaklaşık 200 kişilik meraklı kabalıktan bazı kişiler, bir yandan da "Bacım atlama diyerek" genç kadını ikna etmeye çalıştı. Polisin bir saati aşkın süren ikna çabası sonucu ismi açıklanmayan kadın, eyleminden vazgeçti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının, eşiyle yaşadığı sorunlar neden intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328