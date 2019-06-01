(Görüntülü) 'Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 1

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.







Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu" denildi.