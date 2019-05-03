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(Görüntülü) Pazardaki limon hırsızlığı kamerada

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kurulan pazardaki limon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Saray'da kurulan semt pazarında babasının tezgahında limon satan Muhammed Soylu'nun (16) yanına...

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kurulan pazardaki limon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Saray'da kurulan semt pazarında babasının tezgahında limon satan Muhammed Soylu'nun (16) yanına iki kadın geldi. Bir süre tezgahın başında oyalanan kadınlardan biri Soylu'dan poşet istedi. Poşete yaklaşık 10 tane limon koyan kadın, başka bir müşterinin gelişini fırsat bilerek limon poşetiyle beraber hızla koşarak kaçtı. Olay güvenlik kamerlarına yansırken Soylu, kaçan kadının peşinden gitmediğini söyleyerek, "Kadın limonları poşete koyduktan sonra kaçtı. Yaklaşık 10 limon aldı. Kilosu 7 lira. İhtiyacı olduğunu söyleseydi ben verirdim, alıp kaçmasına gerek yoktu" dedi.

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