Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kurulan pazardaki limon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Saray'da kurulan semt pazarında babasının tezgahında limon satan Muhammed Soylu'nun (16) yanına iki kadın geldi. Bir süre tezgahın başında oyalanan kadınlardan biri Soylu'dan poşet istedi. Poşete yaklaşık 10 tane limon koyan kadın, başka bir müşterinin gelişini fırsat bilerek limon poşetiyle beraber hızla koşarak kaçtı. Olay güvenlik kamerlarına yansırken Soylu, kaçan kadının peşinden gitmediğini söyleyerek, "Kadın limonları poşete koyduktan sonra kaçtı. Yaklaşık 10 limon aldı. Kilosu 7 lira. İhtiyacı olduğunu söyleseydi ben verirdim, alıp kaçmasına gerek yoktu" dedi.
(Görüntülü) Pazardaki limon hırsızlığı kamerada
Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kurulan pazardaki limon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Saray'da kurulan semt pazarında babasının tezgahında limon satan Muhammed Soylu'nun (16) yanına...
03 Mayıs 2019 Cuma 10:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.