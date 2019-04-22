(Görüntülü) Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, hareket halindeki cipin arkasına tutunarak, yolda ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Neyzen Tevfik Caddesi'nde dün patenli 3 genç, hareket halindeki cipin arkasına tutunup, yol boyunca ilerledi. Hayatlarını tehlikeye atarak, yolculuklarına devam 3 genç, kendilerini uyaran çevredekilere de aldırış etmedi. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, hareket halindeki cipin arkasına tutunarak, yolda ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.