Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Mahmut Ş.'nin (20) parmağında sıkışan gümüş yüzük, itfaiye görevlisi tarafından iple çıkarıldı. Adıyaman'da yaşayan Mahmut Ş.'nin taktığı gümüş yüzük, öğleden sonra, parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan; ancak başaramayan Mahmut Ş., parmağı morarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, doktorlardan yardım istedi. Buradan itfaiyeye yönlendirilen gencin parmağındaki yüzük, görevli tarafından iple çıkarıldı. Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Mahmut Ş., itfaiye görevlisine teşekkür etti.
(Görüntülü) Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeci çıkardı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Mahmut Ş.'nin (20) parmağında sıkışan gümüş yüzük, itfaiye görevlisi tarafından iple çıkarıldı. Adıyaman'da yaşayan Mahmut Ş.'nin taktığı gümüş yüzük, öğleden sonra, parmağını...
05 Şubat 2019 Salı 18:19
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