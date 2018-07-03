MERSİN, () - MERSİN'de park halindeki TIR, alev alev yandı. Merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı otoban bağlantı yolunda park halindeki 31 E 8048 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü)Park halindeki TIR alev alev yandı
MERSİN, () - MERSİN'de park halindeki TIR, alev alev yandı. Merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı otoban bağlantı yolunda park halindeki 31 E 8048 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın...
03 Temmuz 2018 Salı 09:27
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