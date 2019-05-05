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(Görüntülü) Park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, park halindeki otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Elmatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Şenol Özdemir yönetimindeki 16...

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, park halindeki otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elmatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Şenol Özdemir yönetimindeki 16 JK 777 plakalı otomobile, Mehmet Cengiz yönetimindeki 34 TH 2141 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Şenol Özdemir ile aynı otomobilde bulunan Alev Özmen ve Ömür Ecem Yavuz ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Cengiz ve eşi Aysel Cengiz yaralandı. Otomobilde sıkışan Şenol Özdemir, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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