(Görüntülü) Park halindeki mazot tankerine çarptı, öfkesini habercilerden çıkardı

DÜZCE D-655 Karayolu'nda meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bekleyen mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü, öfkesini habercilerden çıkararak hakaretler etti. Kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde D-655 karayolu Çamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine giden Aygün Öz yönetimindeki 41 E 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yol kenarında bulunan ve park halinde olan 34 JK 5681 plakalı mazot tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Efe Demir, Sinan Can, Umut Öz, Emre Cengiz ve Özgür Can yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile otomobil içerisinden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedaviye alındı.



ÖFKESİNİ HABERCİLERDEN ÇIKARDI



Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, park halinde duran mazot tankerine çarpan otomobil sürücüsü ise öfkesini habercileri tehdit ederek çıkarmaya çalıştı. Öfkeli sürücü, kazadan görüntü almaya çalışan habercilere "Ben çekim yapmanıza izin vermiyorum. Size sıkıntı yaparım" diyerek habercilerin görüntü almalarını engellemek istedi. Öfkeli sürücü, görüntü alan bir haberciyi de, "Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdi.