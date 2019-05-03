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(Görüntülü) Park halindeki kamyonunun üstünden düşerek hayatını kaybetti

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Hacı Abdullah Nohut (63) park halindeki kamyonun üzerinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6130 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya...

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Hacı Abdullah Nohut (63) park halindeki kamyonun üzerinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6130 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Abdullah Nohut, 41 TB  425 plakalı kamyonun üzerinde demir telle bir parça bağlamak istediği sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Nohut'un düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nohut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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