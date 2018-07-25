Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde taş yüklü kamyon park halindeyken devrildi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Türkbeleni Mesire Alanı yapay şelale kısmında, Süleyman Şahin'in kullandığı 07 LZ 621 plakalı taş yüklü kamyon park halindeyken, eğimin de etkisiyle büyük bir gürültüyle devrildi. Kazanın ardından çalışanlar ve vatandaşlar yardıma koştu. Haber verilmesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, ekipler tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.
(Görüntülü) Park halindeki kamyon devrildi
Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde taş yüklü kamyon park halindeyken devrildi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Türkbeleni Mesire Alanı yapay şelale kısmında, Süleyman Şahin'in kullandığı...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:59
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