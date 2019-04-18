(Görüntülü) Park halindeki hafif ticari araca otomobil çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki ticari araca çarpıp devrilmesi sonucu sürücü ile savrulan aracın çarptığı 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde, meydana geldi. Özlem Damar (29), yönetimindeki 45 ES 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 45 HY 208 plakalı hafif ticari araca çarpıp, devrildi. Sürücü Damar, otomobilde sıkışarak yaralandı. Savrulan hafif ticari araç ise yolda yürüyen Hamdi Yıldız'a (37) çarparak, yaralanmasına neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Damar'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Damar ve Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.