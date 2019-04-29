KAZA ANI KAMERADA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükran Şahin ile kardeşi Şengül Dölalan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin, hızla gelip, cipe çarptığı anlar yer aldı.
(Görüntülü) Park halindeki cipe çarpan otomobildeki 2 kız kardeş öldü (2)
KAZA ANI KAMERADA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki cipe arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şükran Şahin ile kardeşi Şengül Dölalan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde;...
29 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.