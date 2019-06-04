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(Görüntülü) Parasını alamayınca intihara kalkıştı

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Fatih Ç., çalıştığı inşaatta müteahhitten parasını alamadığını öne sürerek 3 katlı binanın terasından atlamak istedi. İkna edilen Fatih Ç., hastaneye kaldırıldı.  Olay, akşam saatlerinde Abdülhamid...

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçisi Fatih Ç., çalıştığı inşaatta müteahhitten parasını alamadığını öne sürerek 3 katlı binanın terasından atlamak istedi. İkna edilen Fatih Ç., hastaneye kaldırıldı. 

Olay, akşam saatlerinde Abdülhamid Han Mahallesi' nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Ç., müteahhitten alacağı 5 bin lirayı alamayınca bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cebinde ekmek alacak parası dahi olmadığını belirten Fatih Ç.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçirdi. Çatıdan indirilen Fatih Ç., olay yerinde bekletilen ambulansa alındı.

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