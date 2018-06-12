(Görüntülü) Paralarını alamadıkları iddiasıyla vincin üzerine çıktılar

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde hastane inşaatında çalışan 2 taşeron firma işçisi paralaranı alamadıklarını iddia ederek, vince çıkıp intihar girişiminde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucu ikna olan işçiler aşağı indi. Olay, öğle saatlerinde, Ferizli Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yeni ilçe hastanesinin inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan taşeron firmanın 15 işçisinden 2'si firmadan paralarını alamadıklarını iddia ederek 35 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarları üzerine inşaat alanına itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan işçiler kendilerini ikna etmeye çalışan arkadaşlarına ve firma görevlilerine, "1 aydır paramızı alamıyoruz, bayram geldi hala vermediler" diye bağırarak inmeyi kabul etmedi. Olay yerine gelen Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ve firma yetkilileri de işçileri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vincin üzerinde oturan işçiler uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Aşağıya inen işçiler belediye başkanı ve firma yetkilileriyle görüşerek anlaştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.