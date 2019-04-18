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(Görüntülü) Pakistanlı turist, Yeşil Türbe'yi ziyaret ederken hayatını kaybetti

BURSA'da Yeşil Türbe'nin merdivenlerini çıkarken kalp krizi geçiren Pakistanlı turist Muhammad Ayub Sılat (59), hayatını kaybetti. Sılat'ın yere yığılma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde...

BURSA'da Yeşil Türbe'nin merdivenlerini çıkarken kalp krizi geçiren Pakistanlı turist Muhammad Ayub Sılat (59), hayatını kaybetti. Sılat'ın yere yığılma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Turist olarak ailesiyle birlikte kente gelen Muhammad Ayub Sılat, Yeşil Türbe'nin merdivenlerini çıkarken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sılat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kalp hastası olduğu belirlenen, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sılat'ın, yere yığılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Pakistan'ın Multan kentinde imamlık yapan Muhammed Ayub Sılat'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından tarifeli uçağın soğutmalı kargo bölümünde, ülkesine gönderildi.

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