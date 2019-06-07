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(Görüntülü) (Özel) Maltepe'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - MALTEPE Emek Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya döndü.   Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Orman...

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - MALTEPE Emek Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya döndü.


 

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Orman Yolu Emek Caddesi'nde meydana geldi. 34 UP 3349 plakalı minibüs ile 34 BBP 58 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Zekai T. Yönetimindeki minibüsün içindeki eşi Aysel T. bulunduğu yerde sıkıştı. Otomobil sürücüsü İsmail Ş. kazayı yara almadan atlatırken, aracından kendi imkânlarıyla çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, araçta bulunan 2 çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan kadın ve eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Çocuklar da herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık kontrolünden geçirildi.


 

Öte yandan, kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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