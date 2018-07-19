(Görüntülü) (ÖZEL) İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ/İstanbul,() Ümraniye'de iki katlı binanın çatısında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı alevler sardı. Çatının alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İddialara göre elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Alev topuna dönen çatıyı atandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili araştırma başlattı.