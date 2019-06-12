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(Görüntülü) Özçekim yaparken 4 metreden sulama kanalına düştü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay,...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta meydan geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli’yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.

Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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