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(Görüntülü) Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Davut CAN İZMİR, () İzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay,...

Davut CAN İZMİR, () İzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yandığı için henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçerken yandaki duvara çarptı. Büyük hasar gören ve ardından alan otomobil, yanarak küle döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve otoyol polisleri geldi. Otomobil sürücüsünün yanmış cesedi, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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