Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Otopark ücretini isteyen görevliyi dövdüler

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Yaralanan görevli, hastaneye kaldırılırken, 5 kişi gözaltına...

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Yaralanan görevli, hastaneye kaldırılırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde görevli, ismi öğrenilemeyen park görevlisi ile aracını caddeye park eden sürücü arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ücreti ödemek istememesi nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü ile yanındaki 4 kişi, park görevlisine saldırdı. Tekme- tokat dövülen görevli, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan park görevlisi ise sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325