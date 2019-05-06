(Görüntülü) Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, 6 otomobilden multimedya ekranlarını çalan ve polis tarafından yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Batıkent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 otomobilden multimedya ekranlarının çalınması üzerine...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:32
GAZİANTEP'te, 6 otomobilden multimedya ekranlarını çalan ve polis tarafından yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Batıkent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 otomobilden multimedya ekranlarının çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 ay süren çalışmanın ardından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla ekipler, A.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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