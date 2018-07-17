(Görüntülü) Otomobiller karşılıklı çarpıştı 4 yaralı

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırdı. Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Gerişburnu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hakkı Sarıman yönetimindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ağır hasar oluştu. Zor'un kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile ikiye bölünen otomobilde bulunan Medine Zor ile Hatice Nur Zor yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.