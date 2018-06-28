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(Görüntülü) Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADANA'da ters şeritte ilerlediği öne sürülen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman P., ağır yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Belediye Evleri Mahallesi...

ADANA'da ters şeritte ilerlediği öne sürülen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman P., ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Belediye Evleri Mahallesi yakınında meydana geldi. Bulvarda ters yönde ilerlediği iddia edilen Osman P. yönetimindeki 01 AYU 29 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOF 31 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Osman P., başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Osman P., tedaviye alındı.

Osman P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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