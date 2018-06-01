Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

(Görüntülü) Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, otomobille Mahallebaşı semtine gelen 3 kişi, pompa tüfeklerle inip, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı taraftakilerin de silahlarla karşılık vermesi...

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, otomobille Mahallebaşı semtine gelen 3 kişi, pompa tüfeklerle inip, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı taraftakilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada vurulan 1 kişi yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Mahallebaşı semtine otomobille gelen 3 kişi, ellerinde pompa tüfeklerle inerek, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı gruptaki kişilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bu sırada hangi gruptan olduğu henüz bilinmeyen Kemalettin Ağyürek, vurularak, yaralandı. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Ağyürek, sağlık görevlilerince ambulansla Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağyürek, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı kavga sırasında semt esnafı ve çevredekiler ise panik yaşadı. Polis ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarından silahlı kavgaya karışan 5 kişiyi tespit etti. 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325