 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

(Görüntülü) Otomobille çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 9 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.  Kaza,...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada, aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Furkan L. (25) yönetimindeki 16 GT 145 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Murat P.'nin (29) kullandığı 16 KPM 87 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücüler Furkan L. ve Murat P. ile araçlarda bulunan Bahri L. (52), Hüsniye L. (47), Tuğba L. (19), 5 aylık Agah L., Aybüke L. (17), Fatma Zehra L. (13) ve Mustafa K. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar